Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области в 2026 году предусматривает ряд изменений сроков оформления и перерасчета выплат, а также уточнения категорий получателей, сообщает Politeka.

В Министерстве социальной политики отмечают, что программа поддержки внутренне перемещенных лиц продолжает действовать, но с обновленными условиями для отдельных групп населения.

В частности, подать заявку на получение денежной помощи на проживание ВПЛ в Черниговской области можно до 1 июня 2026 года.

Это продление срока позволяет большему количеству переселенцев оформить выплаты, если они не успели сделать это раньше.

Отдельно отмечается, что начисление соцпомощи для детей переселенцев будет осуществляться с 1 февраля 2026 года, но только при подаче заявления в установленный срок.

Размер такой выплаты составляет 3000 грн. на одного ребенка. В рамках обновлений денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области также охватывает нетрудоспособных лиц.

Для них предусмотрена возможность повторного рассмотрения выплат в случаях, когда ранее поддержка была прекращена из-за превышения предельного дохода.

При подаче заявления до 1 июня 2026 года перерасчет будет осуществляться с 1 января 2026 года. Если обращение состоится позже, выплаты будут начисляться с месяца подачи документов.

Отдельно определены размеры пособий для разных категорий граждан. В частности, для лиц с инвалидностью выплата составляет 3000 грн. в месяц. Для других категорий переселенцев предусмотрено 2000 грн. на одного человека ежемесячно.

Также в программе изменена длительность поддержки. Максимальное количество шестимесячных периодов выплат увеличено с четырех до пяти.

Источник

