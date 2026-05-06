Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області у 2026 році передбачає низку змін щодо термінів оформлення та перерахунку виплат, а також уточнення категорій отримувачів, повідомляє Politeka.

У Міністерстві соціальної політики наголошують, що програма підтримки внутрішньо переміщених осіб продовжує діяти, але з оновленими умовами для окремих груп населення.

Зокрема, подати заявку на отримання грошової допомоги на проживання ВПО у Чернігівській області можна до 1 червня 2026 року.

Це продовження терміну дозволяє більшій кількості переселенців оформити виплати, якщо вони не встигли зробити це раніше.

Окремо зазначається, що нарахування соцдопомоги для дітей переселенців здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року, але лише за умови подання заяви у встановлений строк.

Розмір такої виплати становить 3000 грн на одну дитину. У межах оновлень, грошова допомога для ВПО в Чернігівській області також охоплює непрацездатних осіб.

Для них передбачено можливість повторного розгляду виплат у випадках, коли раніше підтримку було припинено через перевищення граничного доходу.

За умови подання заяви до 1 червня 2026 року перерахунок здійснюватиметься з 1 січня 2026 року. Якщо звернення відбудеться пізніше, виплати нараховуватимуться з місяця подачі документів.

Окремо визначено розміри допомоги для різних категорій громадян. Зокрема, для осіб з інвалідністю виплата становить 3000 грн на місяць. Для інших категорій переселенців передбачено 2000 грн на одну особу щомісячно.

Також у програмі змінено тривалість підтримки. Максимальну кількість шестимісячних періодів виплат збільшено з чотирьох до п’яти.

