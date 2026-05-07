Доплаты для пенсионеров в Одесской области формируются с учетом страхового стажа и периодов официальной занятости, что оказывает непосредственное влияние на итоговый размер пенсионного обеспечения, сообщает Politeka.

Такой подход связан с продолжительностью трудовой деятельности и суммой взносов в систему социального страхования. Чем длиннее официальный период работы, тем выше потенциальный уровень ежемесячного повышения.

Расчет производит Пенсионный фонд Украины. В работе учитываются установленные нормативы стажа, необходимые для ухода на пенсию в зависимости от возраста.

В 2026 году действуют следующие минимальные требования: в 60 лет требуется не менее 33 лет страхового стажа, в 63 — от 23 лет, в 65 — не менее 15. Все, что превышает эти пределы, учитывается при формировании дополнительных начислений.

Для назначений, оформленных до октября 2011 года, избыточным считается стаж более 25 лет для мужчин и более 20 для женщин. После этой даты правила были изменены – порог повышен до 35 и 30 лет соответственно.

Формула расчета подразумевает простой принцип: каждый дополнительный год работы прибавляет 1% к базовому размеру выплаты. В то же время, существует ограничение — этот процент не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году базовый показатель составляет 2595 гривен, поэтому максимальное увеличение за один год равняется 25,95 гривны. При длительном трудовом периоде итоговая сумма постепенно растет.

Для граждан, продолжающих работать после назначения пенсии, перерасчет выполняется после завершения трудовой деятельности. В таких случаях доплаты пенсионерам в Одесской области пересматриваются с учетом всего накопленного стажа.

Таким образом система позволяет учитывать фактический трудовой вклад человека и отражать его в ежемесячном пенсионном обеспечении.

