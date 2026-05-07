Доплати для пенсіонерів у Одеській області формуються з урахуванням страхового стажу та періодів офіційної зайнятості, що безпосередньо впливає на підсумковий розмір пенсійного забезпечення, повідомляє Politeka.

Такий підхід пов’язаний із тривалістю трудової діяльності та сумою внесків у систему соціального страхування. Чим довший офіційний період роботи, тим вищий потенційний рівень щомісячного підвищення.

Розрахунок здійснює Пенсійний фонд України. У роботі враховуються встановлені нормативи стажу, необхідні для виходу на пенсію залежно від віку.

У 2026 році діють такі мінімальні вимоги: у 60 років потрібно щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 — від 23 років, у 65 — не менше 15. Усе, що перевищує ці межі, враховується під час формування додаткових нарахувань.

Для призначень, оформлених до жовтня 2011 року, надлишковим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і понад 20 для жінок. Після цієї дати правила були змінені — поріг підвищено до 35 і 30 років відповідно.

Формула розрахунку передбачає простий принцип: кожен додатковий рік роботи додає 1% до базового розміру виплати. Водночас існує обмеження — цей відсоток не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році базовий показник становить 2595 гривень, тому максимальне збільшення за один рік дорівнює 25,95 гривні. За тривалого трудового періоду підсумкова сума поступово зростає.

Для громадян, які продовжують працювати після призначення пенсії, перерахунок виконується після завершення трудової діяльності. У таких випадках доплати для пенсіонерів у Одеській області переглядаються з урахуванням усього накопиченого стажу.

Таким чином, система дозволяє враховувати фактичний трудовий внесок людини та відображати його у щомісячному пенсійному забезпеченні.

