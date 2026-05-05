Дефицит продуктов в Одесской области может проявиться из-за ограниченной доступности фруктов и роста розничных цен.

Дефицит продуктов в Одесской области может возникнуть на фоне существенного сокращения урожая абрикосов и персиков в Украине, прогнозируемых экспертами аграрного рынка.

Речь идет о потерях до 40-60% абрикосов и 30-50% персиков по сравнению со средними показателями.

По данным аналитиков ассоциации «Ягодничество Украины», основной причиной стали февральско-апрельские похолодания, повредившие значительную часть цветочных почек. Больше всего пострадали центральные и южные регионы, где плодовые деревья обычно расцветают раньше.

Специалисты прогнозируют заметное понижение предложения на рынке уже в сезоне 2026 года. По оценкам, недостаток может привести к росту стоимости фруктов в пределах 20–80% в зависимости от объемов потерь.

Среди возможных компенсаторов импорта называют Турцию, обеспечивающую около 39% поставок, а также Грецию, Испанию и Молдову. Однако даже эти поставки не гарантируют полного покрытия внутреннего спроса.

Эксперты отмечают, что наиболее уязвимыми остаются раннецветущие косточковые культуры. Абрикос реагирует на похолодание особенно резко: даже незначительное понижение температуры во время цветения может повредить цветочные органы.

Кроме того, низкие температуры влияют на активность пчел, что снижает опыление и дополнительно сокращает будущий урожай.

В то же время, погодные риски могут повлиять не только на производителей, но и на потребительский рынок. В случае значительной нехватки дефицита продуктов в Одесской области может проявиться из-за ограниченной доступности фруктов и роста розничных цен.

Аналитики отмечают, что кратковременные заморозки еще оставляют шанс частично сохранить урожай, в то время как длительные холодные периоды практически полностью нивелируют эффективность защитных агротехнических методов.

Таким образом, ситуация на рынке фруктов будет зависеть от погодных условий в ближайшие сезоны и способности импорта компенсировать внутренние потери.

