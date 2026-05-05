Дефіцит продуктів в Одеській області може проявитися через обмежену доступність фруктів та зростання роздрібних цін.

Дефіцит продуктів в Одеській області може виникнути на тлі суттєвого скорочення врожаю абрикосів і персиків в Україні, яке прогнозують експерти аграрного ринку.

Йдеться про втрати до 40–60% абрикосів і 30–50% персиків порівняно із середніми показниками.

За даними аналітиків асоціації «Ягідництво України», основною причиною стали лютнево-квітневі похолодання, що пошкодили значну частину квіткових бруньок. Найбільше постраждали центральні та південні регіони, де плодові дерева зазвичай розквітають раніше.

Фахівці прогнозують помітне зниження пропозиції на ринку вже у сезоні 2026 року. За оцінками, нестача може спричинити зростання вартості фруктів у межах 20–80% залежно від обсягів втрат.

Серед можливих компенсаторів імпорту називають Туреччину, яка забезпечує близько 39% постачання, а також Грецію, Іспанію та Молдову. Однак навіть ці поставки не гарантують повного покриття внутрішнього попиту.

Експерти наголошують, що найбільш вразливими залишаються ранньоквітучі кісточкові культури. Абрикос реагує на похолодання особливо різко: навіть незначне зниження температури під час цвітіння може пошкодити квіткові органи.

Крім того, низькі температури впливають на активність бджіл, що знижує запилення та додатково скорочує майбутній урожай.

Водночас погодні ризики можуть вплинути не лише на виробників, а й на споживчий ринок. У разі значної нестачі дефіцит продуктів в Одеській області може проявитися через обмежену доступність фруктів та зростання роздрібних цін.

Аналітики зазначають, що короткочасні заморозки ще залишають шанс частково зберегти врожай, тоді як тривалі холодні періоди практично повністю нівелюють ефективність захисних агротехнічних методів.

Таким чином, ситуація на ринку фруктів залежатиме від погодних умов найближчих сезонів і здатності імпорту компенсувати внутрішні втрати.

