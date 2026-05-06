Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области выдаются в Киеве по адресу Лобановского 4-а в рамках работы гуманитарного проекта «Формат20», сообщает Politeka.

Данная организация с 24 февраля помогает пострадавшим от войны, а также ВСУ, ТРО и добровольческим формированиям.

В телеграмм-канале организации обнародовали обновленную информацию об условиях получения наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области.

В сообщении отмечается, что право на получение помощи имеют внутренне перемещенные лица, вынужденные выехать с оккупированных территорий, начиная с 2025 года и по сей день.

Отдельно подчеркивается, что переселенцы, получившие статус до 2025 года, также могут претендовать на поддержку, если относятся к определенным социально уязвимым категориям.

Среди них называются лица с инвалидностью 1 и 2 группы, многодетные семьи, одинокие матери или родители, а также семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Организаторы отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предоставляются исключительно по предварительной записи.

Для этого необходимо иметь подтверждающие документы и пройти регистрацию по телефону. Запись осуществляется в определенные часы, в частности, в понедельник и пятницу с 12:00 до 15:00.

Для связи указан номер телефона 067 321 96 77, по которому принимается обращение от граждан.

В гуманитарном центре подчеркивают, что помощь направлена ​​прежде всего на тех, кто больше всего пострадал от войны и нуждается в поддержке в условиях вынужденного переселения.

