Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області доступні у межах гуманітарних програм.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області видаються у Києві за адресою Лобановського 4-а в межах роботи гуманітарного проєкту «Формат20», повідомляє Politeka.

Дана організація з 24 лютого допомагає постраждалим від війни, а також ЗСУ, ТрО та добровольчим формуванням.

У телеграм-каналі організації оприлюднили оновлену інформацію щодо умов отримання наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Київській області.

У повідомленні зазначається, що право на отримання допомоги мають внутрішньо переміщені особи, які були змушені виїхати з окупованих територій, починаючи з 2025 року і до сьогодні.

Окремо підкреслюється, що ті переселенці, які отримали статус до 2025 року, також можуть претендувати на підтримку, якщо належать до визначених соціально вразливих категорій.

Серед них називають осіб з інвалідністю 1 та 2 групи, багатодітні сім’ї, одиноких матерів або батьків, а також сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю.

Організатори наголошують, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області надаються виключно за попереднім записом.

Для цього необхідно мати підтвердні документи та пройти реєстрацію через телефонний контакт. Запис здійснюється у визначені години, зокрема у понеділок та п’ятницю з 12:00 до 15:00.

Для зв’язку вказано номер телефону 067 321 96 77, за яким приймають звернення від громадян.

У гуманітарному центрі підкреслюють, що допомога спрямована насамперед на тих, хто найбільше постраждав від війни та потребує підтримки в умовах вимушеного переселення.

