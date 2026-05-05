Прогноз на неделю с 6 по 15 мая в Харькове свидетельствует о преобладании умеренно теплой погоды с колебаниями облачности и короткими периодами прояснений, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 6 по 15 мая в Харькове предоставили метеорологи с сайта sinoptik.ua.

6 мая ожидается температура днем ​​около +20 градусов, ночью около +12 градусов, при этом небо будет изменяться от ясного до пасмурного и снова проясняться до вечера.

7 мая воздух немного больше прогреется, днем ​​до +21 градуса, ночные значения останутся на уровне около +13 градусов. День обещает быть в основном ясным, с краткими периодами облачности, но без дождя.

8 мая температура днем ​​будет достигать примерно +20 градусов, однако облачность постепенно усилится, и к вечеру возможен слабый дождь.

9 мая температура снизится до уровня около 17 градусов днем ​​и 13 градусов ночью, при этом небо будет преимущественно облачным, но без существенных осадков.

10 мая сохранится подобная ситуация, днем ​​около +17 градусов, ночь около +12 градусов, солнце будет появляться редко из-за плотных облаков.

Прогноз погоды на неделю с 6 по 15 мая в Харькове указывает, что 11 мая температура повысится до примерно +22 градусов днем, но именно в этот день ожидается мелкий дождь во вторые половины суток.

12 мая температура снова будет держаться на уровне около +22 градусов днем ​​и +12 градусов ночью, при этом небо будет покрыто облаками, но без осадков.

13 мая днем ​​ожидается около +21 градус, однако небо будет оставаться затянутым облаками, и возможен кратковременный мелкий дождь, который прекратится еще до вечера.

Ветер в эти дни будет умеренным, местами до 4 метров в секунду, что не создает существенного дискомфорта.

14 и 15 мая температура днем ​​будет держаться на уровне около +21 градуса, ночью около +14 градусов, но облачность станет более плотной.

В эти дни возможны периодические слабые осадки, а ветер может усиливаться до 5 метров в секунду, хотя без резких порывов.

