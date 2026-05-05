Прогноз на тиждень з 6 до 15 травня у Харкові показує, що мешканців міста чекає переважно нестійка погода, характерна для весни.

Прогноз на тиждень з 6 до 15 травня у Харкові свідчить про переважання помірно теплої погоди з коливаннями хмарності та короткими періодами прояснень, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 6 до 15 травня у Харкові надали метеорологи із сайту sinoptik.ua.

6 травня очікується температура вдень близько +20 градусів, уночі близько +12 градусів, при цьому небо буде змінюватися від ясного до хмарного і знову прояснюватися до вечора.

7 травня повітря трохи більше прогріється, вдень до +21 градуса, нічні значення залишаться на рівні близько +13 градусів. День обіцяє бути переважно ясним, із короткими періодами хмарності, але без дощу.

8 травня температура вдень сягатиме приблизно +20 градусів, однак хмарність поступово посилиться, і ближче до вечора можливий слабкий дощ.

9 травня температура знизиться до рівня близько +17 градусів удень і +13 градусів уночі, при цьому небо буде переважно хмарним, але без істотних опадів.

10 травня збережеться подібна ситуація, вдень близько +17 градусів, ніч близько +12 градусів, сонце з’являтиметься рідко через щільні хмари.

Прогноз погоди на тиждень з 6 до 15 травня у Харкові вказує, що 11 травня температура підвищиться до приблизно +22 градусів удень, але саме в цей день очікується дрібний дощ у другій половині доби.

12 травня температура знову триматиметься на рівні близько +22 градусів удень і +12 градусів уночі, при цьому небо буде вкрито хмарами, але без опадів.

13 травня вдень очікується близько +21 градуса, проте небо залишатиметься затягнутим хмарами, і можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться ще до вечора.

Вітер у ці дні буде помірним, місцями до 4 метрів за секунду, що не створюватиме суттєвого дискомфорту.

14 та 15 травня температура вдень триматиметься на рівні близько +21 градуса, уночі близько +14 градусів, але хмарність стане більш щільною.

У ці дні можливі періодичні слабкі опади, а вітер може посилюватися до понад 5 метрів за секунду, хоча без різких поривів.

