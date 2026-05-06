Подорожчання круп в Одесі поки має помірний характер, однак різка динаміка в окремих категоріях може сигналізувати про подальші цінові коливання.

Подорожчання круп в Одесі фіксують у травні 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію надає сайт Мінфін.

За останній місяць ціни на основні позиції демонструють поступове, але нерівномірне зростання, свідчать результати щоденного моніторингу роздрібного сегмента.

Найменша динаміка зафіксована у категорії пшона. Середній рівень утримується на позначці близько 51,75 грн за кілограм. У торгових мережах показники коливаються в межах 51–52,50 грн. У порівнянні з початком квітня приріст залишається мінімальним — близько однієї гривні, що свідчить про відносну стабільність цього сегмента.

Ринок рису довгого пропареного також демонструє стриману зміну вартості. Середня ціна становить 51,67 грн за кілограм. Водночас різниця між окремими продавцями є суттєвішою — від 45,90 грн до понад 60 грн, що вказує на вплив логістики, імпортних поставок та цінової політики ритейлу. Місячне зростання оцінюється приблизно у 0,5 грн.

Найбільш відчутні зміни спостерігаються у сегменті гречки. Середній показник перевищив 75 грн за кілограм, тоді як у квітні він тримався на рівні близько 69 грн. Таким чином, приріст перевищив 13 грн. У роздрібному продажі ціни варіюються від 54,90 грн до 96,50 грн, що свідчить про значну диференціацію залежно від бренду, обсягів постачання та каналів реалізації.

Експерти пояснюють таку ситуацію комплексом факторів: нерівномірними запасами, витратами на транспортування, а також змінами у структурі пропозиції. Додатковий тиск створюють зовнішні ринки та сезонні коливання, які впливають на формування кінцевої вартості для споживача.

У підсумку Подорожчання круп в Одесі поки має помірний характер, однак різка динаміка в окремих категоріях може сигналізувати про подальші цінові коливання у найближчій перспективі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: кому і який прихисток доступний

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.