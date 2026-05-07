Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения в Одесской области оказывается в благотворительном фонде Каритас, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте благотворительного фонда.

В Одесской области продолжается реализация проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», направленного на поддержку семей, чьи дома получили повреждения в результате боевых действий. Инициатива охватывает жителей региона, которые остались без надлежащих жилищных условий из-за войны и нуждаются в помощи в восстановлении жилья.

В рамках программы гуманитарной помощи предусмотрено проведение малых и средних ремонтных работ.

Речь идет, в частности, о восстановлении поврежденных крыш, замене выбитых окон и дверей, а также ремонте разрушенных подвесных потолков. Она оказывается в двух форматах: либо путем выполнения работ подрядной организацией, либо в виде денежного гранта, позволяющего владельцам самостоятельно организовать восстановление жилья.

Воспользоваться поддержкой могут домохозяйства, дома или квартиры которых пострадали после 24 февраля 2022 года. В то же время, обязательным условием является отсутствие возможности получить компенсацию по государственной программе «Восстановление» или факт неполучения аналогичной помощи от других организаций на ремонт этого же жилья.

Особое внимание уделяется социально уязвимым категориям населения. В приоритете — семьи, в состав которых входят люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями, одинокие родители или опекуны, беременные женщины и кормящие матери. Также поддержка направлена ​​на многодетные семьи, домохозяйства с усыновленными или подопечными детьми.

Не менее важным критерием есть материальное положение. Помощь могут получить семьи, где среднемесячный доход на одного человека не превышает 6300 гривен, или потерявшие основной источник заработка. Отдельную категорию составляют пенсионеры, оставшиеся без поддержки родных и не имеющие возможности самостоятельно восстановить поврежденное жилье.

