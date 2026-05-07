В Одеській області продовжується реалізація проєкту гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення в Одеській області надають у благодійному фонді Карітас, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті благодійного фонду.

В Одеській області продовжується реалізація проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», спрямованого на підтримку родин, чиї оселі зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій. Ініціатива охоплює мешканців регіону, які залишилися без належних житлових умов через війну та потребують допомоги у відновленні помешкань.

У межах програми гуманітарної допомоги передбачено проведення малих і середніх ремонтних робіт.

Йдеться, зокрема, про відновлення пошкоджених дахів, заміну вибитих вікон і дверей, а також ремонт зруйнованих підвісних стель. Допомога надається у двох форматах: або шляхом виконання робіт підрядною організацією, або у вигляді грошового гранту, який дозволяє власникам самостійно організувати відновлення житла.

Скористатися підтримкою можуть домогосподарства, чиї будинки або квартири постраждали після 24 лютого 2022 року. Водночас обов’язковою умовою є відсутність можливості отримати компенсацію за державною програмою «єВідновлення» або факт неотримання аналогічної допомоги від інших організацій на ремонт цього ж житла.

Особлива увага приділяється соціально вразливим категоріям населення. У пріоритеті — родини, до складу яких входять люди з інвалідністю чи тяжкими хронічними захворюваннями, одинокі батьки або опікуни, вагітні жінки та матері, які годують грудьми. Також підтримка спрямована на багатодітні сім’ї, домогосподарства з усиновленими або підопічними дітьми.

Не менш важливим критерієм є матеріальне становище. Допомогу можуть отримати родини, де середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 6300 гривень, або ті, хто втратив основне джерело заробітку. Окрему категорію становлять пенсіонери, які залишилися без підтримки рідних і не мають змоги самостійно відновити пошкоджене житло.

