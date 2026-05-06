Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области коснется важных экспрессов, пользующихся популярностью у украинцев.

Об этом сообщила "Укрзализныця" на официальном телеграмм-канале.

В мае в Украине вводятся масштабные временные изменения в графиках и маршрутах пригородных поездов. Как сообщают железнодорожники, корректировки связаны с проведением плановых ремонтных работ на отдельных участках путей, охватывающих Ивано-Франковскую область.

Специалисты отмечают: обновление инфраструктуры необходимо для повышения безопасности движения и стабильности перевозок, однако в период выполнения работ пассажирам придется учитывать определенные ограничения и заранее планировать свои путешествия.

В связи с активной фазой ремонтов часть рейсов временно будет отменена и будет действовать новый график движения поездов. В частности, 18–20 мая не будут курсировать №6403/6404 сообщением Ивано-Франковск – Яремче – Ивано-Франковск, №6437 Коломыя – Ивано-Франковск, а также №6402/6401. В эти же дни пассажирам советуют заранее подыскать альтернативные варианты доезда.

Кроме того, 6–8 и 19–21 мая временно не будет курсировать экспресс №6438 Ивано-Франковск — Коломыя, а также рейс №6402/6401 Ворохта — Ивано-Франковск.

Отдельно предусмотрены изменения в маршрутах ряда пригородных поездов. Часть из них будет временно курсировать по сокращенным направлениям. В частности, 18–20 мая поезда №6431/6432, №6433/6434 и №6435/6436 будут выполнять рейсы только на участке Коломыя — Хриплин — Коломыя, вместо полного маршрута.

Также изменения коснутся ряда рейсов в центральных регионах. В определенные даты мая и начале июня экспресс №6403/6404 и №6405/6402 будут курсировать по маршруту им. Т.Г. Шевченко – Виска – им. Т.Г. Шевченко, вместо направления к станции Помична.

Аналогичные ограничения будут действовать и для №6272/6275, который временно сменит маршрут из Подольска - Помична - Подольск на Подольск - Голта - Подольск.

