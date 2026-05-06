У зв’язку з активною фазою ремонтів вводять новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області.

Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області зачепить важливі експреси, що користуються популярністю в українців, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила "Укрзалізниця" на офіційномцу Телеграм-каналі.

У травні в Україні запроваджуються масштабні тимчасові зміни у графіках та маршрутах приміських поїздів. Як повідомляють залізничники, коригування пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт на окремих ділянках колій, що охоплюють Івано-Франківську області.

Фахівці наголошують: оновлення інфраструктури є необхідним для підвищення безпеки руху та стабільності перевезень, однак у період виконання робіт пасажирам доведеться враховувати певні обмеження та заздалегідь планувати свої поїздки.

У зв’язку з активною фазою ремонтів частину рейсів тимчасово скасують та буде діяти новий графік руху поїздів. Зокрема, 18–20 травня не курсуватимуть поїзди №6403/6404 сполученням Івано-Франківськ — Яремче — Івано-Франківськ, №6437 Коломия — Івано-Франківськ, а також №6402/6401. У ці ж дні пасажирам радять заздалегідь підшукати альтернативні варіанти доїзду.

Крім того, 6–8 та 19–21 травня тимчасово не курсуватиме поїзд №6438 Івано-Франківськ — Коломия, а також рейс №6402/6401 Ворохта — Івано-Франківськ.

Окремо передбачено зміни у маршрутах низки приміських поїздів. Частина з них тимчасово курсуватиме за скороченими напрямками. Зокрема, 18–20 травня поїзди №6431/6432, №6433/6434 та №6435/6436 виконуватимуть рейси лише на ділянці Коломия — Хриплин — Коломия, замість повного маршруту.

Також зміни торкнуться низки рейсів у центральних регіонах. У визначені дати травня та на початку червня поїзди №6403/6404 та №6405/6402 курсуватимуть за маршрутом ім. Т.Г. Шевченка — Виска — ім. Т.Г. Шевченка, замість напрямку до станції Помічна.

Аналогічні обмеження діятимуть і для поїзда №6272/6275, який тимчасово змінить маршрут із Подільськ — Помічна — Подільськ на Подільськ — Голта — Подільськ.

