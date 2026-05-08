Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области продолжают предлагать местные жители, открывая собственные дома для людей, вынужденных покинуть свои дома, сообщает Politeka.

По данным платформы « Допомагай », доступны несколько вариантов проживания с разными условиями и уровнем поддержки.

В Переяславском районе владельцы дома готовы предоставить отдельную комнату для женщины или матери с ребенком от трех лет. Проживание без оплаты, однако предусмотрено посильное участие в быту. В нем есть базовые удобства, включая кухню и санузел.

Еще одно предложение разместили в поселке Боровая Фастовщины. Там ищут человека для совместного проживания с пожилой женщиной. Дом оборудован необходимой техникой, имеет отопление и стабильный интернет. Уход не требуется, важным условием остается присутствие и общение.

В Белоцерковском районе, в селе Макеевка, доступно отдельное здание для семьи или женщины. Жилье полностью обустроено: мебель, техника, несколько вариантов отопления, вода из скважины. Жители покрывают только коммунальные расходы, а также помогают пожилому владельцу в повседневных делах.

Эксперты подчеркивают, что подобные инициативы остаются важной составляющей поддержки переселенцев. Именно благодаря частной помощи бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области частично покрывает потребности людей и уменьшает нагрузку на государственные программы.

Также следует отметить, что специалисты советуют перед заселением уточнять все условия, обязанности и возможные затраты, чтобы избежать недоразумений в будущем.

