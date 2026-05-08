Безкоштовне житло для ВПО у Київській області продовжують пропонувати місцеві жителі, відкриваючи власні домівки для людей, які змушені були покинути свої оселі, повідомляє Politeka.

За даними платформи «Допомагай», наразі доступні кілька варіантів проживання з різними умовами та рівнем підтримки.

У Переяславському районі власники будинку готові надати окрему кімнату для жінки або матері з дитиною від трьох років. Проживання без оплати, однак передбачена посильна участь у побуті. У помешканні є базові зручності, включно з кухнею та санвузлом.

Ще одну пропозицію розмістили у селищі Борова на Фастівщині. Там шукають людину для спільного проживання з літньою жінкою. Будинок обладнаний необхідною технікою, має опалення та стабільний інтернет. Догляд не потрібен, важливою умовою залишається присутність і спілкування.

У Білоцерківському районі, в селі Макіївка, доступний окремий будинок для сім’ї або жінки. Житло повністю облаштоване: меблі, техніка, кілька варіантів опалення, вода зі свердловини. Мешканці покривають лише комунальні витрати, а також допомагають літньому власнику в повсякденних справах.

Експерти підкреслюють, що такі ініціативи залишаються важливою складовою підтримки переселенців. Саме завдяки приватній допомозі безкоштовне житло для ВПО у Київській області частково покриває потреби людей і зменшує навантаження на державні програми.

Також варто зауважити, що фахівці радять перед заселенням уточнювати всі умови, обов’язки та можливі витрати, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.

