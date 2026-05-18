Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області продовжують пропонувати місцеві жителі людям, які були змушені залишити власні домівки через війну, повідомляє Politeka.

Пропозиції зібрані на платформі «Допомагай» і регулярно оновлюються відповідно до нових заяв від власників житла.

Наразі доступні кілька варіантів у різних громадах регіону. У Полтаві власники приватної садиби пропонують окрему кімнату для жінки або подружньої пари. Територія облаштована частково, є город і зелена зона. У будинку також проживає літня жінка, яка не потребує постійного догляду, але має вікові особливості.

Ще одна пропозиція розміщена в селі Козлівщина на Котелевщині. Там шукають жінку для спільного проживання. Житло оснащене водопостачанням, газовим опаленням, інтернетом і резервним живленням. Від мешканців очікують взаємодопомоги в побутових питаннях. У населеному пункті є базова інфраструктура та транспортне сполучення з обласним центром.

У Кременчуці доступна кімната в приватному будинку, зокрема для переселенки з дитиною. Проживання без орендної плати, однак передбачає участь у щоденних побутових справах і підтримання порядку. Помешкання має необхідні умови для повсякденного життя.

Фахівці підкреслюють, що безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області здебільшого формується завдяки ініціативі місцевих жителів, що допомагає переселенцям швидше адаптуватися після переїзду.

Перед заселенням радять уважно уточнювати умови проживання, обов’язки сторін і можливі витрати, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.

Кількість таких пропозицій може змінюватися, тому актуальність інформації варто перевіряти безпосередньо перед зверненням.

