В одном из городов Сумской области обсуждается подорожание проезда, ведь перевозчики заявляют о росте расходов.

Подорожание проезда в Сумской области остается одной из главных тем для жителей Ахтырки, где стоимость поездок в городских маршрутках может быть повышена с 13 до 20 гривен, сообщает Politeka.

Обсуждение подорожания проезда в Сумской области послужило причиной активных дискуссий между водителями, предпринимателями и представителями городской инфраструктуры.

Перевозчики объясняют, что нынешняя цена не покрывает расходы даже на базовые нужды транспорта, в частности, топливо, существенно выросшее в цене за последнее время.

Один из водителей маршрутного такси отмечает, что заправка транспорта обходится более чем в две тысячи гривен, а пассажиров в салонах становится меньше, что усложняет работу на маршрутах.

Перевозчик Роман Гончаренко отмечает, что без просмотра стоимости билета часть маршрутов может прекратить работу.

По его словам, реальная себестоимость перевозок на отдельных направлениях значительно превышает действующий тариф и может составлять около 28 гривен за поездку.

В то же время, он подчеркивает, что такой уровень слишком высок для пассажиров, поэтому предприниматели ищут компромиссное решение, которое позволит удержать транспорт на линиях и не потерять пассажиропоток.

Представители городских властей отмечают, что тарифы не пересматривались с 2023 года, в то время как расходы на горючее, обслуживание транспорта и запчасти существенно выросли.

В городском отделе транспортной инфраструктуры объясняют, что расчеты перевозчиков разнятся в зависимости от маршрута.

Однако в итоге экономически обоснованная стоимость поездки колеблется от 30 до 37 гривен. Тем не менее, перевозчики заявили о готовности остановиться на едином тарифе в 20 гривен как на компромиссном варианте.

Местные жители по-разному реагируют на возможное подорожание проезда в Сумской области. Для части населения даже незначительный рост тарифов ощутим для семейного бюджета.

