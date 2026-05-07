В одному з міст Сумської області обговорюють подорожчання проїзду, адже перевізники заявляють про зростання витрат.

Подорожчання проїзду в Сумській області залишається однією з головних тем для жителів Охтирки, де вартість поїздок у міських маршрутках можуть підвищити з 13 до 20 гривень, повідомляє Politeka.

Обговорення подорожчання проїзду в Сумській області стало причиною активних дискусій між водіями, підприємцями та представниками міської інфраструктури.

Перевізники пояснюють, що нинішня ціна не покриває витрати навіть на базові потреби транспорту, зокрема пальне, яке суттєво виросло в ціні за останній час.

Один із водіїв маршрутного таксі зазначає, що заправка транспорту обходиться більш ніж у дві тисячі гривень, а пасажирів у салонах стає менше, що ускладнює роботу на маршрутах.

Перевізник Роман Гончаренко наголошує, що без перегляду вартості квитка частина маршрутів може припинити роботу.

За його словами, реальна собівартість перевезень на окремих напрямках значно перевищує чинний тариф і може сягати близько 28 гривень за поїздку.

Водночас, він підкреслює, що такий рівень є надто високим для пасажирів, тому підприємці шукають компромісне рішення, яке дозволить утримати транспорт на лініях і не втратити пасажиропотік.

Представники міської влади зазначають, що тарифи не переглядалися з 2023 року, тоді як витрати на пальне, обслуговування транспорту та запчастини суттєво зросли.

У міському відділі транспортної інфраструктури пояснюють, що розрахунки перевізників різняться залежно від маршруту.

Однак у підсумку економічно обґрунтована вартість поїздки коливається в межах від 30 до 37 гривень. Попри це, перевізники заявили про готовність зупинитися на єдиному тарифі у 20 гривень як на компромісному варіанті.

Місцеві жителі по різному реагують на можливе подорожчання проїзду в Сумській області. Для частини населення навіть незначне зростання тарифів відчутне для сімейного бюджету.

Джерело

