Подорожание проезда в Харьковской области зафиксировано в Лозовской общине с 1 мая после представления перевозчиками обновленных расчетов из-за роста расходов на горючее и удержания транспорта, сообщает Politeka.

По информации первого заместителя городского головы Лозовой Александра Жидкова, транспортные компании пересмотрели тарифы из-за подорожания дизельного горючего, смазочных материалов и запасных частей, а также повышения заработных плат работникам отрасли. Действующие расценки не изменялись с 2024 года, что привело к финансовому дисбалансу в работе маршрутной сети.

Обновленная система оплаты предполагает, что поездка в черте города будет стоить примерно 20 гривен, тогда как маршрут в поселок Лимановка — ориентировочно 25 гривен. Отдельно предусмотрены льготные условия: для пенсионеров по возрасту и лиц с инвалидностью третьей группы тариф составляет 15 гривен, для детей от 7 до 14 лет - 10 гривен.

В общине также хранятся 14 бесплатных рейсов, предназначенных для перевозки льготных категорий населения. На их финансирование в 2026 году предусмотрено около 5,7 миллионов гривен из местного бюджета.

Помимо тарифных изменений, в транспортной системе планируется корректировка графиков движения. В частности, предусмотрен запуск дополнительного вечернего рейса в 21:10 для пассажиров, прибывающих последним поездом из Харькова. Новый маршрут будет сначала работать в тестовом режиме в течение двух недель.

Местные власти отмечают, что подорожание проезда в Харьковской области сопровождается пересмотром организации перевозок и попыткой сохранить баланс между финансовой стабильностью перевозчиков и доступностью транспортных услуг для жителей общины.

