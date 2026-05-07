Подорожчання проїзду в Харківській області зафіксоване у Лозівській громаді з 1 травня після подання перевізниками оновлених розрахунків через зростання витрат на пальне та утримання транспорту, повідомляє Politeka.

За інформацією першого заступника міського голови Лозової Олександра Жидкова, транспортні компанії переглянули тарифи через подорожчання дизельного пального, мастильних матеріалів і запасних частин, а також підвищення заробітних плат працівникам галузі. Чинні розцінки не змінювалися з 2024 року, що призвело до фінансового дисбалансу в роботі маршрутної мережі.

Оновлена система оплати передбачає, що поїздка в межах міста коштуватиме приблизно 20 гривень, тоді як маршрут до селища Лиманівка — орієнтовно 25 гривень. Окремо передбачені пільгові умови: для пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю третьої групи тариф становить 15 гривень, для дітей віком від 7 до 14 років — 10 гривень.

У громаді також зберігається 14 безкоштовних рейсів, призначених для перевезення пільгових категорій населення. На їх фінансування у 2026 році передбачено близько 5,7 мільйона гривень із місцевого бюджету.

Крім тарифних змін, у транспортній системі планують коригування графіків руху. Зокрема, передбачено запуск додаткового вечірнього рейсу о 21:10 для пасажирів, які прибувають останнім потягом із Харкова. Новий маршрут спершу працюватиме у тестовому режимі протягом двох тижнів.

Місцева влада зазначає, що подорожчання проїзду в Харківській області супроводжується переглядом організації перевезень і спробою зберегти баланс між фінансовою стабільністю перевізників та доступністю транспортних послуг для жителів громади.

