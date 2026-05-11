Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области в Гайсине начало действовать с 1 мая, сообщает Politeka.

Жителям установили новую сумму – 126,78 грн за кубометр водоснабжения и водоотвода. Решение было принято исполнительным комитетом городского совета еще 16 апреля после пересмотра экономических расчетов.

В структуре тарифа 54,42 грн. приходится на подачу воды, еще 72,36 грн. — на отвод стоков. По сравнению с предыдущим периодом рост значительный: в 2025 году общая стоимость составляла 79,26 грн за кубометр, то есть разница достигает почти 60%.

В городском совете объясняют, что обновленные расчеты базируются на существенном росте затрат в отрасли. За период 2022-2026 годов себестоимость услуг водоснабжения и водоотведения увеличилась более чем в 2,5 раза.

Несмотря на это, население не будет платить полную себестоимость. Разницу между фактическими расходами и утвержденным тарифом — около 1,3 млн. грн. ежемесячно — будут компенсировать из местного бюджета.

Среди жителей общества решение вызвало неоднозначную реакцию. Часть людей говорит о росте финансовой нагрузки, особенно на фоне качества питьевой воды и перебоев в подаче. Отдельные потребители отмечают, что счета могут достигать нескольких сотен гривен даже при умеренном использовании.

Также раздаются жалобы на накипь в воде и нестабильность поставок, что усугубляет критику новых расценок.

27 апреля в Гайсине состоялся митинг, в ходе которого жители передали обращение городскому голове с требованием пересмотреть решение о тарифах.

В результате повышения тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области в Гайсине объединили экономические обоснования с заметной общественной реакцией и протестными настроениями части общины.

