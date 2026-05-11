У підсумку підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області поєднало економічні обґрунтування з помітною суспільною реакцією.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області у Гайсині почало діяти з 1 травня, повідомляє Politeka.

Мешканцям встановили нову суму — 126,78 грн за кубометр водопостачання та водовідведення. Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради ще 16 квітня після перегляду економічних розрахунків.

У структурі тарифу 54,42 грн припадає на подачу води, ще 72,36 грн — на відведення стоків. У порівнянні з попереднім періодом зростання є значним: у 2025 році загальна вартість становила 79,26 грн за кубометр, тобто різниця сягає майже 60%.

У міській раді пояснюють, що оновлені розрахунки базуються на суттєвому зростанні витрат у галузі. За період 2022–2026 років собівартість послуг водопостачання та водовідведення збільшилася більш ніж у 2,5 раза.

Попри це, населення не сплачуватиме повну собівартість. Різницю між фактичними витратами та затвердженим тарифом — близько 1,3 млн грн щомісяця — компенсуватимуть із місцевого бюджету.

Серед жителів громади рішення викликало неоднозначну реакцію. Частина людей говорить про зростання фінансового навантаження, особливо на тлі якості питної води та перебоїв у подачі. Окремі споживачі зазначають, що рахунки можуть сягати кількох сотень гривень навіть за помірного використання.

Також лунають скарги на накип у воді та нестабільність постачання, що посилює критику нових розцінок.

27 квітня у Гайсині відбувся мітинг, під час якого мешканці передали звернення до міського голови з вимогою переглянути рішення щодо тарифів.

У підсумку підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області в Гайсині поєднало економічні обґрунтування з помітною суспільною реакцією та протестними настроями частини громади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.