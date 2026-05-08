Новий графік руху поїздів в Івано-Франківську запроваджено тимчасово через ремонт залізничних колій на Прикарпатті, що вплинув на розклад приміських сполучень у травні, передає Politeka.

Як повідомили в Укрзалізниці, зміни торкнулися одразу кількох напрямків. У визначені дати частину рейсів повністю скасовують, а інші курсують за скороченими маршрутами. Це пов’язано з проведенням технічних робіт на інфраструктурі.

Зокрема, у період 18–20 травня не виконуватимуться окремі рейси між Івано-Франківськом і Яремче, а також на напрямках Коломия — Івано-Франківськ і Івано-Франківськ — Ворохта. У дні 6–8 та 19–21 травня аналогічні обмеження стосуються частини поїздів у бік Коломиї та Ворохти.

Окремо зазначається, що частина приміських маршрутів у ці періоди не досягає кінцевої станції в обласному центрі. Натомість рух завершується на проміжній станції Хриплин, що змінює звичну логістику для пасажирів і потребує додаткового планування поїздок.

Через такі коригування розкладу пасажирам радять уважно перевіряти час відправлення та кінцеві зупинки перед подорожжю, оскільки зміни діють лише на період ремонтних робіт.

Загалом новий графік руху поїздів в Івано-Франківську має тимчасовий характер і буде скасований після завершення оновлення колійної інфраструктури.

Крім того, в Івано-Франківську також повідомляли про подорожчання проїзду.

Згідно з документом, оновлені тарифи запроваджені у Коломиї та стосуються міських маршрутних перевезень. Вартість квитка для дорослого населення встановлена на рівні 20 гривень, тоді як учні шкіл сплачують 10 гривень.