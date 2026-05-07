Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Полтавской области, которые будут действовать на 8 мая. Следует заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и соответственно спланировать свои дела.

Графики отключения света в Полтавской области на 8 мая охватят село Оныщенкы с 08:00–20:00. Обесточат такие улицы:

Дачна — 3

Лисова — 1, 2, 2Б, 2-Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

На 12 часов подряд, с 08:00–20:00, будут выключать свет также в селе Щербакы на таких улицах:

Богдана Хмельныцького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вышневый пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 12, 23, 27

Героив полку Азов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Зализнычна — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кильцева — 9, 11

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропывныцького — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельныцька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революционерив — 1, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Садова — 2

С 08:00 до 20:00 часов из-за выполнения капитального ремонта исчезнет электричество в селе Демыдивка на следующих улицах:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Электричество также исчезнет с 08:00–20:00 в селе Радочины. Отсутствует электричество только в домах, расположенных на улицах:



Вильный пров. — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодижна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червонои Калыны — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27.

