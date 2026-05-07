Графики отключения света в Харьковской области на 8 мая продлятся много часов.

Графики отключения света в Харьковской области на 8 мая продлятся из-за важных работ, которые будут проводить энергетики, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении нескольких общин.

Графики отключения света в Харьковской области на 8 мая продлятся через плановые и профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предупреждение возможных аварий в сетях.

С 09:00–16:45 часов свет исчезнет в селе Манченкы. Дополнительные графики отключений охватят только следующие адреса:

Совхозный в-д — 1, 2

Ст Монолит — 29

08.05.2026 года с 09:00–16:45 часов в селе Писочын не будет электричества. Свет будет отсутствовать из-за профилактических работ. Обесточенными будут оставаться следующие улицы:

Едности — 11Б кв.1, 11Б кв.2, 11Б кв.3, 11Б кв.4, 11Б кв.5, 11Б кв.6, 11Б кв.7, 11Б кв.8, 11Б кв.9, 11Б кв.10, 11Б кв.11, 11Б кв.12, 11Б кв.13, 11Б кв.14, 11Б кв.15, 11Б кв.16

Героив Чорнобыля — 1, 1 кв.1, 1 кв.2, 1 кв.3, 1 кв.4, 1 кв.5, 1 кв.6, 1 кв.7, 1 кв.8, 1 кв.9, 1 кв.10, 1 кв.11, 1 кв.12, 1 кв.13, 1 кв.14, 1 кв.15, 1 кв.16, 2, 2 кв.1, 2 кв.2, 2 кв.3, 2 кв.4, 2 кв.5, 2 кв.6, 2 кв.7, 2 кв.8, 2 кв.9, 2 кв.10, 2 кв.11, 2 кв.12, 2 кв.13, 2 кв.14, 2 кв.15, 2 кв.16, 3, 3 кв.1, 3 кв.2, 3 кв.3, 3 кв.4, 3 кв.5, 3 кв.6, 3 кв.7, 3 кв.8, 3 кв.9, 3 кв.10, 3 кв.11, 3 кв.12, 3 кв.13, 3 кв.14, 3 кв.15, 3 кв.16, 4, 4 кв.1, 4 кв.2, 4 кв.3, 4 кв.4, 4 кв.5, 4 кв.6, 4 кв.7, 4 кв.8, 4 кв.9, 4 кв.10, 4 кв.11, 4 кв.13, 4 кв.14, 4 кв.15, 4 кв.16, 5, 5 кв.1, 5 кв.2, 5 кв.3, 5 кв.4, 5 кв.5, 5 кв.6, 5 кв.7, 5 кв.8, 5 кв.9, 5 кв.10, 5 кв.11, 5 кв.12, 5 кв.13, 5 кв.14, 5 кв.15, 5 кв.16, 5 кв.17, 5 кв.18, 5 кв.19, 5 кв.20, 5 кв.21, 5 кв.22, 5 кв.23, 5 кв.24, 5 кв.25, 5 кв.26, 5 кв.27, 5 кв.28, 5 кв.29, 5 кв.30, 5 кв.31, 5 кв.32, 8 кв.1, 8 кв.2, 8 кв.3, 8 кв.4, 8 кв.5, 8 кв.6, 8 кв.7, 8 кв.8, 8 кв.9, 8 кв.10, 8 кв.11, 8 кв.12, 8 кв.13, 8 кв.14, 8 кв.15, 8 кв.16, 11Б/1, 13, 13 кв.1, 13 кв.2, 13 кв.3, 13 кв.4, 13 кв.5, 13 кв.6, 13 кв.7, 13 кв.8, 13 кв.9, 13 кв.10, 13 кв.11, 13 кв.12, 13 кв.13, 13 кв.14, 13 кв.15, 13 кв.16, 14, 14 кв.1, 14 кв.2, 14 кв.3, 14 кв.4, 14 кв.5, 14 кв.6, 14 кв.7, 14 кв.8, 14 кв.9, 14 кв.10, 14 кв.11, 14 кв.12, 14 кв.13, 14 кв.14, 14 кв.15, 14 кв.16, 19, 19 кв.1, 19 кв.2, 19 кв.3, 19 кв.4, 19 кв.5, 19 кв.6, 19 кв.7, 19 кв.8, 19 кв.9, 19 кв.10, 19 кв.11, 19 кв.12, 19 кв.13, 19 кв.14, 19 кв.15, 19 кв.16, 19 кв.17, 19 кв.18, 19 кв.19, 19 кв.20, 19 кв.21, 19 кв.22

им. Белименкив пров. — 4А, 6

С 09:00–16:45 часов в селе Спартасы не будет электричества. Свет будут выключать в домах, расположенных по следующим адресам:

Ботанична — 1, 2, 4, 4А, 5

Мыру — 1, 3, 4, 5, 6, 8

Нова — 1, 11/15, 2, 3, 4

Троицька — 1, 15, 16, 2, 26, 4, 5, 8, 9

Троицькый пров. — 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 12, 13, 14

сел. Травневе

Олександра Постольного — 1, 1 кв.1, 1 кв.2, 1 кв.3, 1 кв.4, 10 кв.1, 10 кв.2, 11 кв.1, 11 кв.2, 11 кв.3, 11 кв.4, 12 кв.1, 12 кв.2, 13 кв.1, 13 кв.3, 13 кв.4, 14 кв.1, 14 кв.2, 14А, 15 кв.1, 15 кв.2, 15 кв.3, 15 кв.4, 15 кв.5, 15 кв.6, 15 кв.7, 15 кв.8, 16, 16 кв.1, 16 кв.2, 16 кв.3, 16 кв.4, 16 кв.5, 16 кв.6, 16 кв.7, 16 кв.8, 16 кв.10, 16 кв.11, 16 кв.12, 16 кв.13, 16 кв.14, 16 кв.15, 16 кв.16, 17 кв.1, 17 кв.2, 17 кв.3, 17 кв.4, 17 кв.5, 17 кв.6, 17 кв.7, 17 кв.9, 17 кв.10, 17 кв.11, 17 кв.12, 17 кв.13, 17 кв.14, 17 кв.15, 17 кв.16, 18 кв.1, 18 кв.2, 18 кв.3, 18 кв.4, 18 кв.5, 18 кв.6, 18 кв.7, 18 кв.8, 18 кв.9, 18 кв.10, 18 кв.11, 18 кв.12, 18 кв.13, 18 кв.14, 18 кв.15, 18 кв.16, 19 кв.9, 2 кв.1, 2 кв.2, 2 кв.3, 2 кв.4, 3 кв.1, 3 кв.2, 3 кв.4, 4 кв.1, 4 кв.2, 4 кв.3, 4 кв.4, 5 кв.1, 5 кв.2, 6 кв.1, 6 кв.2, 6 кв.3, 6 кв.4, 7 кв.1, 7 кв.2, 7 кв.3, 7 кв.4, 8 кв.1, 8 кв.3, 8 кв.4, 9 кв.1, 9 кв.3, 9 кв.4

Зелена — 9, 17, 22 Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Фабрычна — 1, 2 кв.2, 3, 3 кв.1, 3 кв.2, 3 кв.3, 3 кв.4, 4 кв.1, 4 кв.2, 4 кв.3, 4 кв.4, 5А, 5 кв.1, 5 кв.2, 5 кв.3, 5 кв.4, 6 кв.1, 6 кв.2, 6 кв.3, 6 кв.4, 7 кв.1, 7 кв.3, 7 кв.4, 8 кв.1, 8 кв.2, 8 кв.3, 8 кв.4, 9, 10 кв.1, 10 кв.2, 12, 12А

Сергия Середы пров. — 1 кв.1, 1 кв.2, 1 кв.3, 1 кв.4, 2, 3 кв.1, 3 кв.2, 3 кв.3, 3 кв.4, 4, 5 кв.1, 5 кв.2, 5 кв.3, 5 кв.4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Фабрычный пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

