Дефицит продуктов в Харьковской области фиксируют на фоне изменений в продовольственном секторе, где наряду с сокращением запасов некоторые позиции временно демонстрируют удешевление, сообщает Politeka.

Аналитики обращают внимание, прежде всего, на ситуацию с картофелем. Продукция прошлого сезона сейчас продается в пределах 5–11 грн за килограмм, тогда как в прошлом году показатели были заметно выше – примерно 13–23 грн.

Причиной такого снижения называют большие объемы урожая и более мелкий размер клубней после засушливого лета. Из-за погодных условий часть продукции потеряла товарное качество, что также повлияло на рыночную стоимость.

В то же время на полках уже появляется ранний импортный картофель. Ее цена составляет около 90 грн за килограмм, однако спрос остается сдержанным из-за высокой стоимости для покупателей.

Эксперты предупреждают, что запасы продукции прошлого года постепенно сокращаются. Поэтому в ближайшее время возможно изменение тенденции — меньшее предложение может привести к новому повышению цен.

В этом контексте Дефицит продуктов в Харьковской области рассматривается как один из факторов, способных усилить давление на продовольственный рынок и повлиять на дальнейшую динамику стоимости.

Отдельно специалисты отмечают относительную устойчивость в сегменте мясной продукции. Незначительные колебания возможны в основном в период праздничного спроса.

Другую тенденцию показывает молочная группа. В краткосрочной перспективе эксперты допускают повышение до 5%, после чего ситуация может стабилизироваться благодаря сезонному увеличению производства.

В целом, рынок продовольствия сейчас находится в переходном периоде, когда баланс между остатками старого урожая и новыми поставками будет определять дальнейшее развитие ценовой ситуации.

