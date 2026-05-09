Дефіцит продуктів в Харківській області фіксують на тлі змін у продовольчому секторі, де поряд зі скороченням запасів окремі позиції тимчасово демонструють здешевлення, повідомляє Politeka.

Аналітики звертають увагу насамперед на ситуацію з картоплею. Продукція минулого сезону зараз продається у межах 5–11 грн за кілограм, тоді як торік показники були помітно вищими — приблизно 13–23 грн.

Причиною такого зниження називають великі обсяги врожаю та дрібніший розмір бульб після посушливого літа. Через погодні умови частина продукції втратила товарну якість, що також вплинуло на ринкову вартість.

Водночас на полицях уже з’являється рання імпортна картопля. Її ціна сягає близько 90 грн за кілограм, однак попит залишається стриманим через високу вартість для покупців.

Експерти попереджають, що запаси минулорічної продукції поступово скорочуються. Через це найближчим часом можливе змінення тенденції — менша пропозиція може призвести до нового підвищення цін.

У цьому контексті дефіцит продуктів в Харківській області розглядають як один із чинників, здатних посилити тиск на продовольчий ринок та вплинути на подальшу динаміку вартості.

Окремо фахівці відзначають відносну стабільність у сегменті м’ясної продукції. Незначні коливання можливі переважно у період святкового попиту.

Іншу тенденцію демонструє молочна група. У короткостроковій перспективі експерти допускають підвищення приблизно до 5%, після чого ситуація може стабілізуватися завдяки сезонному збільшенню виробництва.

Загалом ринок продовольства зараз перебуває у перехідному періоді, коли баланс між залишками старого врожаю та новими поставками визначатиме подальший розвиток цінової ситуації.

