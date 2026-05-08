Доплаты пенсионерам в Черниговской области остаются одной из форм финансовой поддержки людей старшего возраста в условиях роста ежедневных расходов.

Доплаты для пенсионеров в Черниговской области продолжают начислять украинцам, достигшим определенного возраста и отвечающим условиям Пенсионного фонда, сообщает Politeka.

Речь идет о специальных возрастных надбавках, которые автоматически добавляются к основной пенсии.

Первую такую ​​выплату назначают по достижении 70 лет. Об этом сообщила заместитель начальника отдела обслуживания граждан №2 Ольга Синдяшкина. По ее словам, размер доплаты зависит от возрастной категории человека.

Граждане от 70 до 74 лет получают 300 гривен. Для лиц от 75 до 79 лет предусмотрено 456 гривен. Пенсионерам, которым исполнилось 80 и больше, выплачивают 570 гривен ежемесячно.

Начисление начинается со дня рождения. Если дата выпадает на первые числа месяца, человек получает полную сумму вместе с пенсией. В случае, когда день рождения позже, расчет производится только через дни после достижения нового возрастного уровня.

Оформлять выплату по отдельности не нужно. Система производит начисления автоматически после обновления информации.

В то же время, существует важное ограничение. Для назначения надбавки общий размер пенсии не должен превышать 10340,35 гривны. Если сумма больше, дополнительные средства не начисляются.

Специалисты также обращают внимание, что выплаты не суммируются. К примеру, после 75 лет пенсионер получает не 756 гривен, а только доплату до нового уровня — 456 гривен в целом.

В Пенсионном фонде ранее отмечали, что после проведения индексации размер этих возрастных надбавок не изменился.

