Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області залишаються однією з форм фінансової підтримки людей старшого віку в умовах зростання щоденних витрат.

Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області продовжують нараховувати українцям, які досягли визначеного віку та відповідають умовам Пенсійного фонду, повідомляє Politeka.

Йдеться про спеціальні вікові надбавки, що автоматично додаються до основної пенсії.

Першу таку виплату призначають після досягнення 70 років. Про це повідомила заступниця начальника відділу обслуговування громадян №2 Ольга Сіндяшкіна. За її словами, розмір доплати залежить від вікової категорії людини.

Громадяни віком від 70 до 74 років отримують 300 гривень. Для осіб від 75 до 79 років передбачено 456 гривень. Пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше, виплачують 570 гривень щомісяця.

Нарахування починається з дня народження. Якщо дата припадає на перші числа місяця, людина отримує повну суму разом із пенсією. У разі, коли день народження пізніше, розрахунок проводять лише за дні після досягнення нового вікового рівня.

Оформлювати виплату окремо не потрібно. Система проводить нарахування автоматично після оновлення інформації.

Водночас існує важливе обмеження. Для призначення надбавки загальний розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні. Якщо сума більша, додаткові кошти не нараховують.

Фахівці також звертають увагу, що виплати не підсумовуються. Наприклад, після 75 років пенсіонер отримує не 756 гривень, а лише доплату до нового рівня — 456 гривень загалом.

У Пенсійному фонді раніше зазначали, що після проведення індексації розмір саме цих вікових надбавок не змінився.

