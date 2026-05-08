Доплаты для пенсионеров в Николаевской области остаются важным механизмом поддержки людей старшего возраста, нуждающихся в дополнительной помощи из-за состояния здоровья.

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области в 2026 году предусматривают дополнительную ежемесячную выплату для людей в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, сообщает Politeka.

Прибавка может превышать тысячу гривен, однако получить ее могут только отдельные категории граждан.

Как поясняют в Пенсионном фонде, речь идет о пенсионерах, проживающих самостоятельно и не имеющих трудоспособных родственников, обязанных обеспечивать уход. При этом не имеет значения, где находятся члены семьи — в Украине или за рубежом.

Еще одним обязательным условием является подтвержденное состояние здоровья, через которое человеку нужна постоянная помощь. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу. После осмотра врач может направить пациента на врачебно-консультативную комиссию, которая принимает окончательное решение и выдает соответствующую справку.

Чаще такую ​​поддержку назначают людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, нарушениями подвижности или другими состояниями, затрудняющими самостоятельное обслуживание.

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, потому сумма надбавки равна 1038 гривен в месяц.

Чтобы оформить помощь, после получения медицинского заключения следует подать заявление в Пенсионный фонд. Также необходим паспорт, идентификационный код и справка от комиссии. Без подтверждения потребности в уходе выплата не назначается.

