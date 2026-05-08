Доплати для пенсіонерів в Миколаївській області залишаються важливим механізмом підтримки людей старшого віку, які через стан здоров’я потребують додаткової допомоги.

Доплати для пенсіонерів в Миколаївській області у 2026 році передбачають додаткову щомісячну виплату для людей віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, повідомляє Politeka.

Надбавка може перевищувати тисячу гривень, однак отримати її можуть лише окремі категорії громадян.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, йдеться про пенсіонерів, які проживають самостійно та не мають працездатних родичів, зобов’язаних забезпечувати догляд. При цьому не має значення, де саме перебувають члени родини — в Україні чи за кордоном.

Ще однією обов’язковою умовою є підтверджений стан здоров’я, через який людині потрібна постійна допомога. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря. Після огляду медик може направити пацієнта на лікарсько-консультативну комісію, яка ухвалює остаточне рішення та видає відповідну довідку.

Найчастіше таку підтримку призначають людям із тяжкими хронічними захворюваннями, порушеннями рухливості або іншими станами, що ускладнюють самостійне обслуговування.

Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, тому сума надбавки дорівнює 1038 гривень на місяць.

Щоб оформити допомогу, після отримання медичного висновку потрібно подати заяву до Пенсійного фонду. Також необхідні паспорт, ідентифікаційний код та довідка від комісії. Без підтвердження потреби у догляді виплату не призначають.

