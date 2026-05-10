Подорожание проезда в Кировоградской области в Новоукраинке проходит в формате поэтапного повышения тарифа на городских маршрутах, что уже утверждено исполнительным комитетом общины, сообщает Politeka.

Решение было принято после обсуждения в городском совете и анализа предложений перевозчиков и жителей. Новые расценки будут вводить в два этапа в течение мая-июня.

С 11 мая стоимость поездки составит 30 гривен, а с 1 июня — 35. В настоящее время действующий тариф удерживался на уровне 25 гривен.

Инициатор перевозок ранее предлагал повышение до 40 гривен, объясняя увеличением расходов на горючее. Однако после консультаций с обществом власти рассмотрели альтернативные сценарии.

Во время опроса жильцы преимущественно поддержали сохранение нынешней цены, но также были варианты поддержки разных уровней корректировки от 30 до 40 гривен.

В результате выбран компромиссный вариант с постепенным ростом. В горсовете отмечают, что это позволяет избежать резкой нагрузки на пассажиров и одновременно поддержать работу перевозчиков.

Отдельно власти подтвердили, что бесплатный проезд для участников боевых действий и семей погибших защитников сохраняется за счет местного бюджета. Программа действует с 2021 года, на нее ежегодно направляется более 250 тысяч гривен.

Мэр отметил, что из-за высоких затрат на оборонные нужды община не может расширить компенсации для всех льготных категорий. Также подчеркнуто, что тариф могут быть пересмотрены повторно в случае снижения цен на топливо.

В результате подорожание проезда в Кировоградской области в этом случае отражает попытку балансировать между экономическими затратами перевозчиков и финансовыми возможностями пассажиров.

