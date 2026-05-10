Подорожчання проїзду в Кіровоградській області у цьому випадку відображає спробу балансувати між економічними витратами перевізників і фінансовими можливостями пасажирів.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області у Новоукраїнці проходить у форматі поетапного підвищення тарифу на міських маршрутах, що вже затверджено виконавчим комітетом громади, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили після обговорення в міській раді та аналізу пропозицій перевізників і мешканців. Нові розцінки вводитимуть у два етапи протягом травня–червня.

З 11 травня вартість поїздки становитиме 30 гривень, а з 1 червня — 35. Нині чинний тариф утримувався на рівні 25 гривень.

Ініціатор перевезень раніше пропонував підвищення до 40 гривень, пояснюючи це збільшенням витрат на пальне. Однак після консультацій із громадою влада розглянула альтернативні сценарії.

Під час опитування мешканці переважно підтримали збереження нинішньої ціни, але також були варіанти підтримки різних рівнів коригування — від 30 до 40 гривень.

У результаті обрано компромісний варіант із поступовим зростанням. У міськраді наголошують, що це дозволяє уникнути різкого навантаження на пасажирів і водночас підтримати роботу перевізників.

Окремо влада підтвердила, що безкоштовний проїзд для учасників бойових дій та родин загиблих захисників зберігається за рахунок місцевого бюджету. Програма діє з 2021 року, на неї щороку спрямовують понад 250 тисяч гривень.

Міський голова зазначив, що через високі витрати на оборонні потреби громада не може розширити компенсації для всіх пільгових категорій. Також підкреслено, що тариф можуть переглянути повторно у разі зниження цін на пальне.

У підсумку подорожчання проїзду в Кіровоградській області у цьому випадку відображає спробу балансувати між економічними витратами перевізників і фінансовими можливостями пасажирів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: чому ситуація складна та чого чекати українцям.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: список організацій, які надають підтримку.