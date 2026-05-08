Новая система оплаты проезда в Сумах может стать частью более широкой городской цифровизации транспортных услуг.

Новая система оплаты проезда в Сумах стартовала в тестовом режиме на городском маршруте, сообщает издание Politeka.

Пилот охватил частные автобусы №52, где пассажирам предложили альтернативу наличному расчету через цифровой формат. В салонах разместили QR-метки, позволяющие произвести оплату со смартфона без дополнительных устройств в транспорте.

Процесс построен просто: пользователь сканирует код, после чего подтверждает транзакцию в приложении «СмартСити». Разработчики подчеркивают, что сервис не нуждается в дополнительной комиссии и работает как единственная цифровая платформа городских сервисов.

Кроме функции билетов система также объединяет другие сервисы — карту укрытий, контакты городских служб и сообщения о воздушных тревогах. Это делает ее функциональным инструментом для жителей.

В то же время тестирование выявило и ограничение. Пассажиры без смартфонов фактически лишены возможности воспользоваться новым форматом оплаты, ведь банковские терминалы в салонах пока не установлены.

В перевозочных кругах отмечают, что решение еще проходит обкатку. В случае стабильной работы возможно расширение других маршрутов и интеграция с городским транспортом.

Дополнительно сообщается, что аналогичные цифровые решения уже начали внедряться и в других регионах, в частности, в Кировоградской области, где QR-оплата появилась на нескольких автобусных направлениях.

Также следует отметить, что в перспективе новая система оплаты проезда в Сумах может стать частью более широкой городской цифровизации транспортных услуг, если результаты тестирования признают успешными.

