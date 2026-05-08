Нова система оплати проїзду в Сумах стартувала у тестовому режимі на міському маршруті, повідомляє видання Politeka.

Пілот охопив приватні автобуси №52, де пасажирам запропонували альтернативу готівковому розрахунку через цифровий формат. У салонах розмістили QR-мітки, які дозволяють провести оплату зі смартфона без додаткових пристроїв у транспорті.

Процес побудований доволі просто: користувач сканує код, після чого підтверджує транзакцію у застосунку «СмартСіті». Розробники підкреслюють, що сервіс не потребує додаткової комісії та працює як єдина цифрова платформа міських сервісів.

Окрім функції квитків, система також об’єднує інші сервіси — карту укриттів, контакти міських служб та повідомлення про повітряні тривоги. Це робить її багатофункціональним інструментом для мешканців.

Водночас тестування виявило і обмеження. Пасажири без смартфонів фактично позбавлені можливості скористатися новим форматом оплати, адже банківські термінали у салонах поки не встановлені.

У перевізницьких колах зазначають, що рішення ще проходить обкатку. У разі стабільної роботи можливе розширення на інші маршрути та інтеграція з міським транспортом.

Додатково повідомляється, що аналогічні цифрові рішення вже почали впроваджувати й в інших регіонах, зокрема у Кіровоградській області, де QR-оплата з’явилася на кількох автобусних напрямках.

Також варто зауважити, що в перспективі нова система оплати проїзду в Сумах може стати частиною ширшої міської цифровізації транспортних послуг, якщо результати тестування визнають успішними.

