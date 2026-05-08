Обнародованы дополнительные графики отключения света, которые продлятся в Кировоградской области 9 мая.

Графики отключения света в Кировоградской области на 9 мая, в субботу, продлятся по отдельным адресам, сообщает издание Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».



Обнародованы дополнительные графики отключения света, которые продлятся в Кировоградской области 9 мая. Советуем жителям региона ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным перебоям в снабжении электроэнергией.

09.05.2026 года с 09:00–17:00 будут отключения в селе Солонцоватка. Обесточат такие улицы:

Бобрынецька — №1-6, 7А, 8, 12-13, 16

Вышнева — №1-4, 6, 8-12, 14, 17-20, 22-24, 26-34, 37, 39

В селе Новомыколаивка с 09:00–17:00 вводятся дополнительные графики отключения света в домах, расположенных по следующим адресам:

Слобидська — №16, 24-25, 37, 97, 100-103, 107, 113, 115-118, 121-123, 125-128, 130, 132-133, 135

Центральна — №1-4, 2А, 6, 16, 18, 22-24, 26, 26Б, 27Б, 28, 28Б, 29, 33-36, 38-39, 41, 43, 46, 48, 56, 72, 76-77, 83

Чыгырынська — №3, 5, 7, 9-10, 14-15, 17

С 09:00–17:00 часов в населенном пункте Нова Осота будут продолжаться дополнительные отключения. Они касаются следующих улиц:

Пидлисна — №2-3, 5-15, 18-23, 25, 27-31, 33-34, 36А-43А, 45

пров. Пищаный — №1-7, 9, 13

пров. Садовый — №1-8, 10, 15

пров. Тыхый — №1-4, 8-10, 12-13, 16

пров. Луговый — №1-17, 7А, 20

С 09:00–17:00 будет долго отсутствовать электричество в селе Олександрия. Свет надолго исчезнет по следующим адресам:

Берегова — №2, 5-12, 14-17, 19, 19А, 19Б, 20-22, 24-28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 51, 53-54

Хутирська — №1, 12, 14, 14А, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78

пров. Хутирськый — №1А, 2, 2А, 3, 5, 7-13, 15, 17.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Кировоградской области: что именно изменится.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области: как вырастут цены с мая.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: сколько придется платить за билет.