Оприлюднені додаткові графіки відключення світла, що будуть тривати у Кіровоградській області 9 травня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 9 травня, в суботу, триватимуть за окремими адресами, повідомляє видання Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».



Оприлюднені додаткові графіки відключення світла, що будуть тривати у Кіровоградській області 9 травня. Радимо мешканцям регіону ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні електроенергії.

09.05.2026 року з 09:00–17:00 години будуть вимкнення в селі Солонцюватка. Знеструмлять такі вулиці:

Бобринецька — №1-6, 7А, 8, 12-13, 16

Вишнева — №1-4, 6, 8-12, 14, 17-20, 22-24, 26-34, 37, 39

В селі Новомиколаївка з 09:00–17:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла в будинках, що розташовані за такими адресами:

Слобідська — №16, 24-25, 37, 97, 100-103, 107, 113, 115-118, 121-123, 125-128, 130, 132-133, 135

Центральна — №1-4, 2А, 6, 16, 18, 22-24, 26, 26Б, 27Б, 28, 28Б, 29, 33-36, 38-39, 41, 43, 46, 48, 56, 72, 76-77, 83

Чигиринська — №3, 5, 7, 9-10, 14-15, 17

З 09:00–17:00 години в населеному пункті Нова Осота триватимуть додаткові відключення. Вони стосуються наступних вулиць:

Підлісна — №2-3, 5-15, 18-23, 25, 27-31, 33-34, 36А-43А, 45

пров. Піщаний — №1-7, 9, 13

пров. Садовий — №1-8, 10, 15

пров. Тихий — №1-4, 8-10, 12-13, 16

пров. Луговий — №1-17, 7А, 20

З 09:00–17:00 години буде довго відсутня електрика в селі Олександрія. Світло надовго зникне за такими адресами:

Берегова — №2, 5-12, 14-17, 19, 19А, 19Б, 20-22, 24-28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 51, 53-54

Хутірська — №1, 12, 14, 14А, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78

пров. Хутірський — №1А, 2, 2А, 3, 5, 7-13, 15, 17.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Кіровоградській області: що саме зміниться.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кіровоградській області: як виростуть ціни з травня.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: скільки доведеться платити за квиток.