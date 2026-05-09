Графики отключения света в Днепропетровской области на 10 мая будут продолжаться за разными временными промежутками, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин, ссылаясь на Днепровские электросети.

Украинцам показали графики отключения света в Днепропетровской области 10 мая. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях энергетики будут проводить профилактические работы в пределах области.

В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в селе Кочережкы за разными временными промежутками:

08:00–19:00

ул. Тыха

12:00–19:00

ул. Абрыкосова; Вышнева; Зарична; Затышна; Ковальська; Козацька; Лысенка, Лисова; Медова; Межова; Мыслывська; Мостова; Нагирна.

Также будет отключение электроэнергии с 12:00 до 19:00 в селе Вербкы и в селе Пидлисне.

АО Днепровские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Каповского сельского территориального общества. Обесточение будут в нескольких населенных пунктах.

10.05.2026 с 08:30–18:00 часы будут продолжаться дополнительные отключения света в селе Веселый Став, однако только в домах, расположенных по следующим адресам:

Загребельна — № 6, 7, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 26, 27

Степна — № 2, 4, 5, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56

С 08:30–18:00 часов электричество будет отсутствовать в селе Городуватка. Ограничения охватят отдельные адреса:

улица Козацька - № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38

