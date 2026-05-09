Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 10 травня будуть тривати за різними часовими проміжками, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад, посилаючись на Дніпровські електромережі.

Українцям показали графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 10 травня. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах енергетики будуть проводити профілактичні роботи в межах області.

У зв'язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Кочережки за різними часовими проміжками:

08:00–19:00

вул. Тиха

12:00–19:00

вул. Абрикосова; Вишнева; Зарічна; Затишна; Ковальська; Козацька; Лисенка, Лісова; Медова; Межова; Мисливська; Мостова; Нагірна.

Також буде відключення електроенергії з 12:00 до 19:00 години в селі Вербки та в селі Підлісне.

АТ Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи у межах Кapпівської сільської територіальної громада. Знеструмлення будуть в кількох населених пунктах.

10.05.2026 з 08:30–18:00 години триватимуть додаткові відключення світла в селі Веселий Став, проте лише в будинках, що розташовані за такими адресами:

Загребельна — № 6, 7, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 26, 27

Степна — № 2, 4, 5, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56

З 08:30–18:00 години електрика буде відсутня в селі Городуватка. Обмеження охоплять окремі адреси:

вулиця Козацька — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40.

