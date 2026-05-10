Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 11 по 17 мая вводятся из-за плановых ремонтных работ.

Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 11 по 17 мая продлятся много часов и по разным адресам, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 11 по 17 мая вводятся через плановые ремонтные и профилактические работы. Жителям советуют заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и, соответственно, спланировать свои ежедневные дела.

11.05.2026 года будут действовать длительные отключения, с 8 до 17 часов. Обесточение будут в городе Гадяч, однако только по следующим адресам:

пров.Козацькый (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15),

Козаченка (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16),

Малобудыщанська (б. 1, 3, 5),

Мыргородська (б. 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43),

пров.Нафтовыкив (б. 20),

Олены Пчилкы (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19Б, 19в, 19г, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43),

пров.Пасичный другый (б. 2, 4, 6, 8, 9),

Полтавська (б. 120, 122, 122а, 124, 126, 126а),

Прокоповыча (б. 1-Г),

пров.Прокоповыча (б. 1г, 1-Г, 1є, 2а),

Степана Лазуренка (б. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69),

Травнева (б. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 42, 56а, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 146а, 148а, 150, 150а, 150Б, 152, 154, 154б, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 176а, 178, 180),

пров.Травненый (б. 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 45а),

пров.1 Заводськый (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10),

пров.2 Заводськый (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

пров.2 Польовый (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9),

пров.Весняный (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26),

пров.Вышневый (б. 1, 2, 3, 4, 6),

пров.Газовыкив (б. 1, 1А, 6, 6-А, 44, 68, 70, 72, 74, 76А, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 102А, 105, 108, 108А, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134),

Заводська (б. 2, 4),

Захысныкив Украины (б. 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124а, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 207а, 209, 211, 213, 215, 217, 219),

пров.Захысныкив Украины (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12),

Захидна (б. 72а, 78Б, 78є, 78-з, 78к, 78м, 78н, 78-п, 78-р),

Козацька (б. 82, 85, 93, 112, 130)

12.05.2026 года вводят дополнительные обесточивания с 08:30 до 16:30 в селе Ковали. Обесточение касаются домов, расположенных по адресам:



Яривська (б. 5, 7, 10, 11, 11а, 18, 20, 22, 26, 28, 35, 41, 52, 53, 57, 58, 63, 67, 73, 74, 76, 78, 88 90, 92)

Также 12 мая не будет света из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР. Так, с 08:30 до 16:30 не будет света в селе Гильци на улицах:



Костивська (б. 1, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 31),

Чорнухынська (б. 15, 16, 17, 19, 21),

Шевченка (б. 16, 18, 20, 22, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.