Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 11 до 17 травня вводяться через планові ремонтні роботи.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 11 до 17 травня будуть тривати багато годин та за різними адресами, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 11 до 17 травня вводяться через планові ремонтні та профілактичні роботи. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

11.05.2026 року будуть діяти тривалі вимкнення, з 8 до 17 години. Знеструмлення будуть в місті Гадяч, проте лише за такими адресами:

пров.Козацький (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15),

Козаченка (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16),

Малобудищанська (б. 1, 3, 5),

Миргородська (б. 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43),

пров.Нафтовиків (б. 20),

Олени Пчілки (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19Б, 19в, 19г, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43),

пров.Пасічний другий (б. 2, 4, 6, 8, 9),

Полтавська (б. 120, 122, 122а, 124, 126, 126а),

Прокоповича (б. 1-Г),

пров.Прокоповича (б. 1г, 1-Г, 1є, 2а),

Степана Лазуренка (б. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69),

Травнева (б. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 42, 56а, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 146а, 148а, 150, 150а, 150Б, 152, 154, 154б, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 176а, 178, 180),

пров.Травнений (б. 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 45а),

пров.1 Заводський (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10),

пров.2 Заводський (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

пров.2 Польовий (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9),

пров.Весняний (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26),

пров.Вишневий (б. 1, 2, 3, 4, 6),

пров.Газовиків (б. 1, 1А, 6, 6-А, 44, 68, 70, 72, 74, 76А, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 102А, 105, 108, 108А, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134),

Заводська (б. 2, 4),

Захисників України (б. 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124а, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 207а, 209, 211, 213, 215, 217, 219),

пров.Захисників України (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12),

Західна (б. 72а, 78Б, 78є, 78-з, 78к, 78м, 78н, 78-п, 78-р),

Козацька (б. 82, 85, 93, 112, 130)

12.05.2026 року вводять додаткові знеструмлення з 08:30 до 16:30 години в селі Ковалі. Знеструмлення стосуються будинків, що розташовані за адресами:



Ярівська (б. 5, 7, 10, 11, 11а, 18, 20, 22, 26, 28, 35, 41, 52, 53, 57, 58, 63, 67, 73, 74, 76, 78, 78а, 80, 84, 86, 88, 90, 92)

Також 12 травня не буде світла через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Так, з 08:30 до 16:30 години не буде світла в селі Гільці на вулицях:



Костівська (б. 1, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 31),

Чорнухинська (б. 15, 16, 17, 19, 21),

Шевченка (б. 16, 18, 20, 22, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41).

