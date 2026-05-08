Графики отключения света в Винницкой области на неделю с 11 по 17 мая будут продолжаться из-за плановых и ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Телеграмм.

В связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях будут продолжаться графики отключения света в Винницкой области на неделю с 11 по 17 мая. Жителям региона следует знать, где будут продолжаться обесточивания, чтобы быть готовыми к ограничению.

11.05.2026 года продлятся с 10:00–17:00 часов в населенном пункте Станиславчык. Обесточение будут в домах, которые расположены по следующим адресам:

1 Травня — №1, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 82, 500

Вышнева — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 37

Зарична — №1, 2, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109

Ленина — №15, 20, 22, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 42, 44, 46

Млынкы — №2, 4, 10, 501, 501Н

Набережна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

Центральна — №2А, 10, 13А, 15, 17, 23

пров. Заричный — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29

12.05.2026 года с 09:00–16:30 часов в населенном пункте Лядова исчезнет электричество, однако электричество будет отсутствовать только по отдельным адресам:

1 Травня — №506

Блюхера — №510

Гагарина — №2, 3, 6, 7, 13, 14/1, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 63, 65, 73, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 89, 91

Гвардийська — №511

Зарична — №3, 5, 5/1, 6, 9, 11, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 37, 38, 38А, 39, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 85, 87, 99, 103, 107, 109, 117, 121, 130А, 504, 508

Монастырська — №13

пров. 1 Травня — №503, 504

пров. Гагарина — №4, 5, 6, 7А, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21

13.05.2026 года с 10:00–17:00 будут длиться дополнительные графики отключения электричества в Жмерынци. Обесточат такие улицы:

Кыивська — №1/2, 139, 141, 238, 288

Ольгы Кобылянськои — №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 3/1, 5/1, 5А, 8/1, 9/1, 12/1, 13/1, 14А, 16/1

Романа Шухевыча — №3, 4, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26

Степана Руданського — №4, 6, 6А, 14, 18

Федора Подвласова — №1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

