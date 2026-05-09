Дефицит продуктов в Харькове может ощутимо сказаться на стоимости муки, хлеба и других базовых товаров в ближайшие месяцы.

Дефицит продуктов в Харькове может усилиться из-за нового скачка мировых цен на пшеницу, сообщает Politeka.

Причиной стали погодные проблемы, нехватка удобрений и напряжение на энергетических рынках.

По данным Bloomberg, стоимость зерна способна прибавить почти 5% всего за неделю. Такой темп роста стал самым заметным с февраля.

Фьючерсы на бирже CBOT продолжают движение вверх. Жесткие озимые сорта HRW уже достигли максимума с июня прошлого года.

В США сложной остается ситуация на Великих равнинах, где длительная засуха оказывает негативное влияние на урожайность. Подобные трудности также фиксируются в Черноморском регионе, отдельных европейских странах и Австралии.

Аналитик Cornucopia Agri Analytics Тобин Гори отметил, что ключевым фактором рынка стал недостаток влаги в районах выращивания HRW-культур. Дополнительное давление создают риски, связанные с нехваткой удобрений и возможным влиянием Эль-Ниньо.

Австралийские аграрии уже сокращают посевные площади. По предварительным оценкам, сезон 2026/27 может показать самый низкий результат за семь лет.

Ситуацию усложняет частичная блокировка Ормузского пролива. Несмотря на заявления о возможном перемирии между США и Ираном, логистика остается нестабильной, что влияет на поставку ресурсов для агросектора.

На этом фоне в Малайзии дешевеет пальмовое масло. Причиной называют слабый интерес со стороны Индии и проблемы сбыта на Ближнем Востоке.

