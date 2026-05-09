Дефіцит продуктів у Харкові може відчутно позначитися на вартості борошна, хліба та інших базових товарів уже найближчими місяцями.

Дефіцит продуктів у Харкові може посилитися через новий стрибок світових цін на пшеницю, повідомляє Politeka.

Причиною стали погодні проблеми, нестача добрив та напруження на енергетичних ринках.

За даними Bloomberg, вартість зерна здатна додати майже 5% лише за тиждень. Такий темп зростання став найпомітнішим із лютого.

Ф’ючерси на біржі CBOT продовжують рух угору. Тверді озимі сорти HRW вже досягли максимуму від червня минулого року.

У США складною залишається ситуація на Великих рівнинах, де тривала засуха негативно впливає на врожайність. Подібні труднощі фіксують також у Чорноморському регіоні, окремих європейських країнах та Австралії.

Аналітик Cornucopia Agri Analytics Тобін Горі зазначив, що ключовим фактором ринку стала нестача вологи у районах вирощування HRW-культур. Додатковий тиск створюють ризики, пов’язані з браком добрив та можливим впливом Ель-Ніньйо.

Австралійські аграрії вже скорочують посівні площі. За попередніми оцінками, сезон 2026/27 може показати найнижчий результат за сім років.

Ситуацію ускладнює часткове блокування Ормузької протоки. Попри заяви про можливе перемир’я між США та Іраном, логістика залишається нестабільною, що впливає на постачання ресурсів для агросектору.

На цьому тлі в Малайзії дешевшає пальмова олія. Причиною називають слабкий інтерес з боку Індії та проблеми зі збутом на Близькому Сході.

Експерти припускають, що дефіцит продуктів у Харкові може відчутно позначитися на вартості борошна, хліба та інших базових товарів уже найближчими місяцями.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Харківській області: що відбувається з цінами.

Також Politeka повідомляла, По 12 300 гривень на людину: у Харківській області надають грошову допомогу для пенсіонерів і не тільки.