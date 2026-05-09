Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області у травні 2026 року передбачає підвищені виплати для окремих категорій громадян.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області почала надходити разом із травневими пенсіями після старту фінансування виплат Пенсійним фондом України, повідомляє Politeka.

Частина громадян отримає доплати за віком, стажем, а також одноразову виплату у розмірі 1500 гривень.

Підвищення стосується громадян, яким перерахували пенсії відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 236.

Станом на 3 травня Пенсійний фонд уже спрямував 1,2 млрд грн на виплату пенсій через "Укрпошту". Ще 84,3 млн грн було виділено на оплату лікарняних.

Також із початку місяця органи ПФУ надали 68,7 тисячі послуг громадянам, які зверталися за підтримкою та консультаціями.

Після березневого перерахунку пенсій частина українців отримала підвищення виплат. Це стосується пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж.

Для чоловіків у більшості випадків він має становити не менше 35 років, а для жінок не менше 30 років.

Зокрема, непрацюючі пенсіонери віком від 65 років, які мають необхідний стаж і не зареєстровані як ФОП, тепер повинні отримувати не менше 4 213 грн. Якщо пенсія є меншою, Пенсійний фонд доплачує різницю.

Також, грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачає підвищені мінімальні виплати для людей віком від 80 років.

За наявності стажу не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок мінімальна пенсія також становить 4 213 грн.

Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, зокрема тих, хто працює або є фізичною особою підприємцем, мінімальна виплата після перерахунку становить 4 050 грн за наявності необхідного стажу.

Якщо стажу менше, розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області визначається пропорційно.

