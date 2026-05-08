Работа для пенсионеров в Киеве представлена ​​целым рядом актуальных вакансий на платформе Work.ua, сообщает Politeka.

В столице открылось предложение для швеи в компании «Топ Текс, ООО», специализирующейся на производстве спецодежды. Уровень дохода может достигать 40 000 грн. и зависит от опыта и навыков кандидата. Работа предусматривает пошив сумок и рюкзаков в производственном цехе на улице Семьи Шелкоплясов, 4. Предусмотрен стандартный график: с 9:00 до 18:00 по будням, выходные — суббота и воскресенье.

В то же время доступно юридическое направление. «Правовой лидер» открыл позицию помощника юриста с заработком от 25 000 до 40 000 грн.

В обязанности входят прием телефонных обращений, онлайн-консультации и запись клиентов на встречи. Работодатель предлагает два варианта графика – с 09:30 до 18:30 или с 14:00 до 21:00. Дополнительно предусмотрены обучение, бонусная система и официальное оформление. Также рассматриваются кандидаты без опыта.

Еще одно направление – сфера обслуживания. McDonald's Ukraine Ltd предлагает работу у станции метро «Почтовая площадь». Заработная плата составляет 30213 грн. Сотрудникам обеспечивают социальный пакет, медицинское страхование, стабильные выплаты и возможность карьерного развития. График можно согласовывать, а также действуют программы поддержки психологического состояния персонала.

В целом работа для пенсионеров в Киеве включает производственные, сервисные и офисные направления, что позволяет выбирать занятость в зависимости от опыта и личных возможностей.

Работодатели все чаще учитывают потребности разных возрастов при формировании условий труда.

