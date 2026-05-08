Робота для пенсіонерів у Києві представлена низкою актуальних вакансій на платформі Work.ua, повідомляє Politeka.

У столиці відкрилася пропозиція для швачки в компанії «Топ Текс, ТОВ», яка спеціалізується на виробництві спецодягу. Рівень доходу може сягати 40 000 грн і залежить від досвіду та навичок кандидата. Робота передбачає пошиття сумок і рюкзаків у виробничому цеху на вулиці Сім’ї Шовкоплясів, 4. Передбачено стандартний графік: з 9:00 до 18:00 у будні дні, вихідні — субота та неділя.

Водночас доступний юридичний напрям. «Правовий Лідер» відкрив позицію помічника юриста із заробітком від 25 000 до 40 000 грн.

До обов’язків входять прийом телефонних звернень, онлайн-консультації та запис клієнтів на зустрічі. Роботодавець пропонує два варіанти графіка — з 09:30 до 18:30 або з 14:00 до 21:00. Додатково передбачені навчання, бонусна система та офіційне оформлення. Також розглядаються кандидати без досвіду.

Ще один напрям — сфера обслуговування. McDonald’s Ukraine Ltd пропонує роботу біля станції метро «Поштова площа». Заробітна плата становить 30 213 грн. Працівникам забезпечують соціальний пакет, медичне страхування, стабільні виплати та можливість кар’єрного розвитку. Графік можна узгоджувати, також діють програми підтримки психологічного стану персоналу.

Загалом робота для пенсіонерів у Києві охоплює виробничі, сервісні та офісні напрямки, що дозволяє обирати зайнятість залежно від досвіду та особистих можливостей.

Роботодавці все частіше враховують потреби різних вікових груп при формуванні умов праці.

