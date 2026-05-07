Новый график движения поездов в Винницкой области вводит компания-перевозчик из-за масштабных ремонтных работ на путях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Телеграмм .

В мае пассажирам пригородных экспрессов придется учесть временные изменения в расписании движения по ряду направлений. Новый график движения поездов в Винницкой области связан с проведением ремонтных работ на отдельных участках железнодорожной инфраструктуры, из-за чего часть рейсов будет курсировать по обновленному расписанию.

Изменения коснутся прежде всего Казатинского направления, где в течение нескольких дней отдельные электропоезда будут отправляться и прибывать позже обычного времени. В Укрзализныце призывают пассажиров внимательно проверять актуальный график перед поездками, чтобы избежать опозданий и неудобств в пути.

Так, временно изменится расписание пригородного экспресса №6212 сообщением Казатин-1 Фастов-1. Электричка будет отправляться в 17:31 взамен привычных 17:08, а прибывать в конечную станцию ​​в 19:47 взамен 19:30.

Кроме того, с 11 по 13 мая изменения коснутся еще нескольких рейсов. В частности, экспресс №6253 Казатин-1 - Шепетовка будет отправляться в 10:28 вместо 10:20, а прибытие в Шепетовку ожидается в 13:43 вместо 13:28.

Также будет скорректирован проезд поезда №6260 Бердичев - Казатин-1. В указанные даты он будет отправляться в 19:11 вместо 19:00 и прибывать в 19:46 вместо 19:35.

В железнодорожной компании отмечают, что это не единственные временные корректировки. Незначительные изменения в движении могут относиться и к другим пригородным рейсам в этом направлении. Поэтому пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию об отправлении и прибытии поездов.

Обновленные графики доступны на официальном сайте Укрзализныци

в разделе «Изменения движения».

